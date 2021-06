Unwetterschäden in Österreich gehen in die Millionen

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sankt Pölten: Die Hagelunwetter der vergangenen Tage in Teilen Österreichs haben schwere Schäden angerichtet. In Ober- und Niederösterreich seien allein in der Landwirtschaft Verluste von 28 Millionen Euro zu beklagen, teilte ein Sprecher des führenden Hagelversicherers mit. 26.000 Hektar seien zerstört worden, vor allem Getreideflächen und Weinkulturen. Tennisballgroße Hagelkörner beschädigten gestern zudem Hunderte von Dächern und zahlreiche Autos. Mehr als 1.600 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Am Dienstag waren zudem schwere Unwetter im Raum Salzburg und Oberösterreich niedergegangen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2021 11:45 Uhr