Unruhen in den USA breiten sich aus

Nachrichtenarchiv - 31.05.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Trotz Ausgangssperren und Appellen kommt es in vielen Städten der USA weiter zu Unruhen und Ausschreitungen. Der Fernsehsender CNN zeigt Bilder von brenndenden Autos und Gebäuden unter anderem aus New York, Los Angeles und Chicago. Vielerorst kam es zu Plünderungen. In Minneapolis setzten Sicherheitskräfte laut CNN Tränengas ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. Wegen der Proteste hatte Gouverneur Walz erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg die gesamte Nationalgarde des Bundesstaates Minnesota mobilisiert. Die US-Regierung macht Linksextremisten für die Ausschreitungen verantwortlich. - Auslöser der Proteste ist der Tod des Schwarzen George Floyd. Der 46-Jährige starb am Montag in Minneapolis nach einem brutalen Polizeieinsatz. Ein Beamter hatte ihn minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt. Er wurde inzwischen wegen Totschlags angeklagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 07:00 Uhr