Tschechien will Grenze zu Deutschland am 15. Juni öffnen

Nachrichtenarchiv - 19.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Waidhaus: Tschechien will seine Grenze zu Deutschland am 15. Juni öffnen. Das teilte Bayerns Innenminister Herrmann nach einem Treffen mit seinem tschechischen Kollegen Hamacek mit. Vorgesehen ist, dass Berufspendler bereits am kommenden Dienstag mehrere Grenzübergänge nutzen können. Kontrollen soll es nur stichprobenartig geben. Ein entsprechender Beschluss der tschechischen Regierung steht aber noch aus. Herrmann äußerte die Erwartung, dass Pendler dann keine Umwege mehr in Kauf nehmen müssen und es zu weniger Staus kommt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2020 19:00 Uhr