Trump droht China wegen Coronavirus mit "Konsequenzen"

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat China mit Konsequenzen gedroht, sollte das Land wissentlich für die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verantwortlich sein. In seiner täglichen Pressekonferenz sagte er, das Virus hätte in China gestoppt werden können. Das sei nicht geschehen und die ganze Welt leide deswegen. Trumps Regierung schließt nicht aus, dass das Virus versehentlich von einem Labor im chinesischen Wuhan aus verbreitet wurde, in dem Fledermäuse untersucht werden. Peking weist das zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 03:00 Uhr