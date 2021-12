Tesla zieht vom Silicon Valley nach Texas um

Nachrichtenarchiv - 02.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Austin: Der US-Elektroautobauer Tesla hat seinen Unternehmenssitz vom Silicon Valley in Kalifornien nach Texas verlegt. Tesla gab den Schritt in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bekannt. Firmenchef Musk hatte den Umzug in die sogenannte Gigafactory außerhalb von Austin schon im Oktober angekündigt. Grund für die Verlegung sind unter anderem die hohen Lebenshaltungskosten in Kalifornien.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.12.2021 02:00 Uhr