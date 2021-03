Tausende Urlauber fliegen nach Mallorca

Palma: Zum Beginn der Osterferien sind trotz aller Appelle zum Reiseverzicht Tausende Urlauber nach Mallorca geflogen. Gestern kamen 60 Flugzeuge aus Deutschland in der Inselhauptstadt Palma an, weitere 70 wurden nach Angaben des Flughafens heute erwartet. Alleine Eurowings flog die Insel gestern und heute 44 Mal von neun deutschen Flughäfen an. Das sind fast vier Mal so viele Flüge wie am Wochenende zuvor. Alle Maschinen seien gut gebucht gewesen, hieß es. Die Bundesregierung hatte Mallorca am 14. März von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen, nachdem die Zahl der Neuinfektionen dort deutlich gesunken war.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 15:00 Uhr