Steigende Corona-Zahlen sorgen für Geisterspiel in München

Nachrichtenarchiv - 17.09.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Steigende Corona-Fallzahlen beeinträchtigen zunehmend das öffentliche Leben in den betroffenen bayerischen Kommunen. So hat die Stadt München ihre Genehmigung wieder zurückgezogen, das Bundesliga-Auftaktspiel des FC Bayern gegen Schalke 04 morgen vor Publikum stattfinden zu lassen. Oberbürgermeister Reiter begründete die Entscheidung damit, dass die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf fast 48 gestiegen ist. Deshalb gilt am Wochenende nun ein Alkoholverbot auch auf der Theresienwiese. In Passau liegt die Sieben-Tages-Inzidenz inzwischen ebenfalls über der Schwelle von 35. Deshalb hat die Stadt entschieden, dass sich im öffentlichen Raum und in der Gastronomie nur noch Gruppen von maximal fünf Personen treffen dürfen. Den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner haben in Bayern derzeit die Städte Würzburg, Garmisch-Partenkirchen, Kaufbeuren und Kulmbach überschritten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2020 18:00 Uhr