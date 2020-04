Söder will Sommerferien nicht streichen

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich dagegen ausgesprochen, wegen der Corona-Krise die Sommerferien zu streichen. Die freie Zeit sei auch eine Möglichkeit für alle durchzuschnaufen, sagte Söder im BR-Interview. Zudem könnten Hotels und Gastronomie einige Verluste aufholen. Allerdings soll der Notenschluss nach hinten verschoben werden. Auch solle wegen Corona kein Schüler sitzen bleiben, das Versetzen auf Probe werde deutlich großzügiger ausgelegt, kündigte der Regierungschef an. Um kleinere Klassenstärken zu erreichen, könnte der Unterricht nur jeden zweiten Tag stattfinden und nicht in allen, sondern nur in den besonders wichtigen Fächern. Söder sprach sich auch dafür aus, im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen Mund und Nase zu bedecken. Dafür reichten ganz normale Schutz-Bedeckungen aus, die jeder organisieren oder selbstmachen könne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 19:45 Uhr