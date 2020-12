Söder sieht die Corona-Pandemie außer Kontrolle

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht überwiegend bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht überwiegend bewölkt oder neblig, in Unterfranken später örtlich auch Regen, plus drei bis minus drei Grad. Morgen verbreitet trüb mit etwas Regen, besonders in Unterfranken. Ab Mittwoch im Norden und Osten weiterhin bewölkt und neblig; nur im Bayerischen Wald und in Alpennähe auch sonnig, zwei bis zehn Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 17:00 Uhr