Sinti-Allianz findet Diskussion über Zigeunersauce unwürdig

München verzeichnet wegen Reiserückkehrern starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfizierten binnen weniger Wochen verzehnfacht. Nach Angaben des Gesundheitsreferats wurden allein in dieser Woche im Schnitt täglich rund 70 Personen positiv auf das Virus getestet. Vor wenigen Wochen habe die Zahl noch im einstelligen Bereich gelegen. Gut zwei Drittel der Neuinfizierten seien Reiserückkehrer - die meisten davon vom Balkan, so die Behörde. In diesem Zusammenhang hat die Bundesregierung noch einmal darauf hingewiesen, dass Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend sind. Das Münchner Kreisverwaltungsreferat teilte auf BR-Anfrage mit, dass die Stadt München wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln bisher fast eine Million Euro an Bußgeldern verhängt hat. In der bayernweiten Statistik zu den meisten Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt München derzeit an vierter Stelle. Spitzenreiter ist der Landkreis Ebersberg, der knapp unter dem Warnwert von 35 liegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 15:00 Uhr