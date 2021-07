Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 4,9

Nachrichtenarchiv - 03.07.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erstmals seit rund elf Monaten unter fünf gefallen. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Corona-Wert nunmehr bei 4,9, in Bayern bei 5,7. Neun Städte und Landkreise in Bayern melden eine Inzidenz von null: Passau, Straubing, Amberg und Kaufbeuren - sowie die Landkreise Landsberg am Lech, Regen, Amberg-Sulzbach, Wunsiedel und Roth. Auch die Zahl der in Deutschland an oder mit Covid Gestorbenen ist gegenüber der Vorwoche deutlich zurückgegangen: von 68 auf 16.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 11:00 Uhr