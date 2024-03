Selenskyj fordert vom Westen mehr Hilfe bei der Flugabwehr

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat wieder mehr Flugabwehrwaffen von westlichen Verbündeten gefordert. Ansonsten sei kein Schutz gegen russische Raketen und Drohnen möglich, sagte Selenskyj. In der Nacht auf Freitag hatte Russland einen der schwersten Luftangriffe der letzten zwei Jahre gestartet. Raketen, Marschflugkörper und Drohnen trafen Energieanlagen im ganzen Land. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw fiel der Strom komplett aus. Auch heute Nacht hat es wieder zahlreiche russische Angriffe auf ukrainisches Gebiet gegeben. - Die grüne Co-Fraktionschefin Dröge sagte, die Debatte um mögliche Lieferungen für Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine sei noch nicht zu Ende. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" warb sie für mehr Hilfe für die Ukraine, auch beim Taurus. Russlands Präsident Putin betrachte Zögern als Einladung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 06:15 Uhr