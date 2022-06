Scholz will steuerfreie Einmalzahlung durch Arbeitgeber

Nachrichtenarchiv - 26.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz schlägt eine steuerfreie Einmalzahlung durch die Arbeitgeber vor, als Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, sollen die Gewerkschaften im Gegenzug auf einen Teil der Lohnsteigerungen verzichten. Allerdings brauche es für die Mehrheit der Beschäftigten ohne Lohnbindung und für Rentner mit geringen Bezügen noch gesonderte Lösungen, heißt es in dem Bericht weiter. Am 4. Juli will die Bundesregierung mit den Gewerkschaften und Arbeitgebern über gemeinsame Maßnahmen gegen die Inflation beraten. Sie lag im Mai bei 7,9 Prozent - der höchste Stand seit den 70-er Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2022 12:00 Uhr