Riesterrente soll offenbar reformiert werden

Trumps Corona-Infektion macht Börsen nervös

Washington: Knapp einen Monat vor der Wahl in den USA muss US-Präsident Trump wegen Corona in Quarantäne. Er und seine Frau Melania seien positiv auf das Virus getestet worden, hat Trump über Twitter mitgeteilt. Möglicherweise haben sich beide bei einer engen Beraterin des Präsidenten angesteckt. Trump schrieb wörtlich: "Wir kommen da durch." Sein Arzt geht davon aus, dass der Präsident seinen Amtsgeschäften ohne Unterbrechnungen nachgehen kann. Eine für heute geplante Wahlkampfveranstaltung in Florida wurde abgesagt. Die Nachricht von Trumps Infektion hat an den Finanzmärkten weltweit für Aufregung gesorgt. In Japan fiel der Nikkei-Index deutlich. Auch die deutschen Anleger zeigten sich nervös. Der Aktienindex DAX sackte gleich in den ersten Handelsminuten ab. Außerdem gab der Ölpreis am Rohstoffmarkt nach.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 10:00 Uhr