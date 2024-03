Polnische Bauern wollen Grenze zu Deutschland blockieren

Frankfurt an der Oder: Polnische Landwirte haben angekündigt, ab dem Mittag den deutsch-polnischen Grenzübergang Swiecko zu blockieren. Damit könnte bis zum Abend in beiden Richtungen kein Grenzverkehr auf der A12 mehr möglich sein. Polnische und deutsche Behörden rechnen heute und in den nächsten drei Tagen mit erheblichen Staus. Sie wollen den Personen- und Güterverkehr separat umleiten. Seit Monaten protestieren die polnischen Landwirte gegen Umweltauflagen der EU und die Einfuhr von Getreide aus der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 07:00 Uhr