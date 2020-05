Politisch motivierte Straftaten sind deutlich gestiegen

Nachrichtenarchiv - 27.05.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist im vergangenen Jahr in Deutschland um 14 Prozent angestiegen, allerdings nicht in allen Bereichen. Vor allem die Straftaten im rechten und linken Spektrum nahmen zu. Die Behörden registrierten mehr als 41.000 Fälle dieser Art, sie reichen von Beleidigung über Brandstiftung bis hin zu Mord. Mehr als die Hälfte der Taten werden der rechtsextremen Szene zugeordnet. Einen starken Anstieg gab es auch bei Delikten von Linksextremen, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 23 Prozent. Ebenfalls zugenommen haben antisemitische Taten. Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch stellen heute Mittag den Jahresbericht zur politisch motivierten Kriminalität in Berlin vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2020 10:00 Uhr