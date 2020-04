Politiker plädieren für gemeinsames Vorgehen in der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Politik geht die Diskussion um eine Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen weiter. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer pocht auf ein möglichst einheitliches Vorgehen. Alles andere werfe zusätzliche Fragen auf, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Auch unter den Ministerpräsidenten gebe es die Vereinbarung, gemeinsam mit der Bundesregierung ein Gesamtpaket vorstellen zu können. Saarlands Ministerpräsident Hans forderte einen "Masterplan für die nächsten Wochen und Monate". Es gehe nicht um Rückkehr zur Normalität, sondern wie eine neue Normalität aussehen wird, sagte der CDU-Politiker. Ähnlich die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Dreyer. "Es gibt kein schnelles Zurück zum Alltag, wie wir ihn vor Corona kannten", so die SPD-Politikern wörtlich. Am Mittwoch will die Bundesregierung mit den Länder-Chefs die Lage bewerten und das weitere Vorgehen festlegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 12:00 Uhr