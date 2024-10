Pilzsammler in Oberitalien von Bär angegriffen

Trient: In der norditalienischen Provinz Trentino ist wieder ein Mann von einem Bären angegriffen worden. Die Polizei teilte mit, ein 31-jähriger Gemeindeangestellter sei beim Pilzesammeln gewesen und mit Verletzungen am Rücken und an den Armen in Sicherheit gebracht worden. Das Tier sei in die Wälder verschwunden. Der Bär soll nun anhand von DNA-Spuren identifiziert und abgeschossen werden. In der Region sind mehr als hundert Braunbären zu Hause. Normalerweise gehen Bären Menschen eher aus dem Weg. Im Trentino kommt es aber seit einiger Zeit immer wieder zu Vorfällen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2024 12:30 Uhr