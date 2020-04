Patientenschützer: Bürger mit Maskenpflicht nicht allein lassen

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Patientenschützer fordern wegen der Mundschutzpflicht in zahlreichen Bundesländern Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Beschaffung von Masken. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, nannte es unverantwortlich, die Bürger in dieser Frage im Stich zu lassen. Das treibe die Menschen in die Hände von Geschäftemachern. In Bayern gilt die Maskenpflicht ab kommenden Montag beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Mit Blick auf die sogenannten OP-Masken erklärte Brysch, zum Schutz der Hoch-Risikogruppe der sechs Millionen Pflegebedürftigen und Schwerkranken müssten die Krankenkassen den Vertrieb und die Finanzierung dieser Masken übernehmen. Bundesgesundheitsminister Spahn müsse das gesetzlich regeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 09:00 Uhr