Nur ein Fünftel der geplanten neuen Stellen in der Pflege sind besetzt

Hessens Polizeipräsident tritt wegen Drohmail-Affäre zurück

Wiesbaden: Hessens Landespolizeipräsident Münch tritt wegen der Affäre um Droh-E-Mails und ein mögliches rechtes Netzwerk in der Polizei zurück. Das teilte Innenminister Beuth in Wiesbaden mit. Er habe Münchs Bitte um Versetzung in den einstweiligen Ruhestand angenommen. Der Polizeipräsident, so Beuth weiter, habe Informationen zur unerlaubten Abfrage von Daten von Polizeicomputern nicht an ihn weitergegeben. Auslöser der Affäre waren Drohmails mit der Unterschrift NSU 2.0 an die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag, Wissler. Bevor sie die Drohungen erhalten hatte, waren ihre persönlichen Daten über einen hessischen Polizeicomputer abgefragt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.07.2020 18:45 Uhr