Nürnberg gewinnt in der 2. Liga bei Greuther Fürth

Zum Fußball: Im Frankenderby der zweiten Liga hat sich Nürnberg mit 4:0 bei Greuther Fürth durchgesetzt. Außerdem gewann der HSV mit 3:1 gegen Magdeburg. Karlsruhe siegte 1:0 in Ulm, der Treffer fiel erst in der Nachspielzeit. In der Bundesliga ging soeben die Partie Holstein Kiel - Union Berlin zu Ende. Berlin siegte 2:0.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2024 17:30 Uhr