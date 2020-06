Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies müssen 7000 Menschen in Quarantäne

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischbetrieb Tönnies im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück befinden sich rund 7000 Menschen in Quarantäne. Betroffen seien alle Personen, die auf dem Werksgelände gearbeitet hätten, sowie deren Angehörige. Auch die gerade wieder geöffneten Schulen und Kitas wurden bis zu den Sommerferien wieder geschlossen, teilte der Kreis Gütersloh mit. Gestern waren bei rund 400 Tönnies-Mitarbeitern positive Corona-Tests bekannt geworden. Im Laufe des heutigen Tages kamen nochmals 20 Fälle hinzu. Die Behörden rechnen in den nächsten Tagen mit noch weiteren Infektionen. Einen allgemeinen Lockdown werde es aber zunächst trotzdem nicht geben, obwohl die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen deutlich überschritten wurde. Tönnies stoppte seine Schlachtungen und Fleischproduktion in dem betroffenen Werk bis auf weiteres.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2020 18:45 Uhr