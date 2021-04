Motorradfahrer demonstrieren auf der Kesselbergstraße

Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 11:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kochel: Auf der Kesselbergstraße in Oberbayern demonstrieren heute Motorradfahrer aus ganz Bayern gegen das Wochenend-Fahrverbot, das seit 1986 gilt. Die Kolonne startete in Kochel am See. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat verschiedene Auflagen für die etwa 300 erwarteten Biker erteilt. Unter anderem müssen die corona-bedingten Abstandsregeln eingehalten werden; zudem gilt ein Überholverbot. Der Parkplatz vor der Passhöhe wird vorübergehend für Autos gesperrt. Dort soll es eine Gedenkminute für verunglückte Biker geben. Der Kesselberg ist eine beliebte Serpentinen-Strecke, auf der allerdings immer wieder Motorrad-Unfälle passieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.04.2021 11:30 Uhr