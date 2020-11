Mehrheit der Deutschen ist laut ARD-Deutschlandtrend mit Impfstratgie einverstanden

Nachrichtenarchiv - 12.11.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Mehrheit der Deutschen ist mit der Corona-Impfstrategie der Bundesregierung einverstanden. Im ARD-Deutschlandtrend erklärten 93 Prozent der Befragten, sie hielten es für angemessen, als erstes Risikogruppen, Ärzte und Pflegepersonal sowie Mitarbeiter in der Daseinsvorsorge zu impfen. Gefragt nach ihrer Bereitschaft, sich impfen zu lassen, sagten 37 Prozent, sie würden es auf jeden Fall tun. 15 Prozent lehnten eine Impfung kategorisch ab. Überdurchschnittlich offen für eine Corona-Impfung zeigten sich in der Umfrage die Älteren. Die aktuellen Corona-Maßnahmen, also den Teil-Lockdown, bewertete gut die Hälfte der Bundesbürger als angemessen. Etwa 18 Prozent hielten die Auflagen für nicht ausreichend und gut 26 Prozent gingen sie zu weit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2020 18:00 Uhr