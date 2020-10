Mehrere Ministerpräsidenten kündigen schärfere Corona-Regeln an

Berlin: Deutschland drohen offenbar schärfere Corona-Regeln. Das geht aus Äußerungen mehrerer Ministerpräsidenten hervor. So kündigte der hessische Regierungschef Bouffier für die anstehenden Bund-Länder-Beratungen harte Entscheidungen an. "Wir werden für Deutschland einiges beschließen, was weh tut und nicht schön ist", so Bouffier wörtlich zur "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Sachsens Ministerpräsident Kretschmer erklärte, bei den Beratungen mit Kanzlerin Merkel werde es nicht darum gehen, ob es weitere Einschränkungen geben werde, sondern darum, was eingeschränkt werde. Im Gespräch sind strengere Kontaktverbote, aber auch das Schließen von Gaststätten. In Regierungskreisen wurde von einem drohenden "kompletten Kontrollverlust" wie in Nachbarstaaten gewarnt, falls nicht schnell gehandelt werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 23:00 Uhr