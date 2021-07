Mädchen randalieren in Parkhaus in Füssen

Nachrichtenarchiv - 24.07.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Füssen: Fünf Mädchen im Alter von zwölf und dreizehn Jahren haben in einem Füssener Parkhaus randaliert. Sie schlugen Auto-Scheinwerfer mit dem Hammer ein, hinterließen Dellen in Karosserien, warfen Motorräder um und rissen Kennzeichen ab. Auch das Parkhaus selbst beschädigten sie. Die Mädchen schoben zwei Anhänger die Auffahrt hinauf und ließen sie so herunterrollen, dass sie gegen die Wand krachten. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 30.000 Euro. Die Mädchen wurden wenig später in einem Park aufgegriffen. Über ihre Motive machten sie keine Angaben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2021 17:00 Uhr