Liv Ullmann und Samuel L. Jackson bekommen Ehren-Oscars

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Liv Ullmann bekommt einen Ehren-Oscar. Neben der norwegischen Schauspielerin werden ihr US-Kollege Samuel L. Jackson und die amerikanische Darstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Elaine May mit dem Ehren-Preis der Film-Akademie ausgezeichnet. Wie in Los Angeles außerdem mitgeteilt wurde, sollen die Preise am 15. Januar 2022 überreicht werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2021 05:00 Uhr