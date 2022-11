Lesben- und Schwulenverband fordert diplomatischen Boykott der Fußball-WM

Scholz weist Kritik von Klimaschützern an Energiepolitik zurück

Scharm el-Scheich: Bundeskanzler Scholz hat Kritik von Klimaschützern an der deutschen Energiepolitik zurückgewiesen. Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten sagte Scholz, die Bundesregierung halte am Ausstieg aus fossilen Energien fest. Daher sei es auch verantwortbar, dass man jetzt - in Zeiten einer Krise - noch einmal den Import von Erdgas ausbaue und auch vorübergehend wieder mehr auf Kohle setze. Die Bundesregierung steht bei Klimaschützern deshalb in der Kritik. Nach Worten der Fridays for Future-Aktivistin Neubauer ist Deutschland derzeit der siebtgrößte Geldgeber für fossile Energien. Da nütze es auch nichts, wenn man - Zitat - "irgendwo ein bisschen Charity für Klimaschutz macht." - Scholz warb außerdem für den Klimaclub, den er noch in diesem Jahr während seiner G7-Präsidentschaft gründen will. Es geht dabei vor allem um den klimafreundlichen Umbau der Industrie.

