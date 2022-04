Lemke und Habeck präsentieren einheitliche Kriterien für Windenergie

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Für den Ausbau der Windenergie in Deutschland soll es künftig bundeseinheitliche Kriterien geben. Das haben Umweltministerin Lemke und Wirtschaftsminister Habeck auf einer gemeinsamen Pressekonferenz angekündigt. Laut Lemke will die Bundesregierung unter anderem die Genehmigungsverfahren deutlich vereinfachen. So sollen etwa Landschaftsschutzgebiete künftig keine Tabu-Zonen mehr für Windräder sein. Gleichzeitig werde man hohe Schutzstandards für Vögel wahren, was auch europarechtlich geboten sei, so die Grünen-Politikerin. Wirtschaftsminister Habeck sagte, die zentrale Botschaft der Bundesregierung sei, man gehe die Probleme gemeinsam an. Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, wie abhängig Deutschland von Importen sei und wie wichtig deshalb der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 12:00 Uhr