Lauterbach kritisert Bayerns Sonderweg bei der Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 08.02.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der bayerische Sonderweg bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sorgt für Kritik. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte gerade in einer Pressekonferenz, die Ankündigung Bayerns, die Impfpflicht im Gesundheitswesen vorerst nicht umzusetzen, halte er für sehr problematisch. Es sende das völlig falsche Signal aus. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe betonte die Gefährdung, die von Ungeimpften für Bewohner von Pflegeheimen ausgehe. Kritik kam auch von der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion in Bayern, Waldmann. Sie sagte im BR, die CSU habe die Impfpflicht in Bundestag und Bundesrat mitbeschlossen. Jetzt wolle sie von ihren eigenen Beschlüssen nichts mehr wissen. Söder hatte die Kehrtwende mit einem drohenden verschärften Personalmangel in der Pflege begründet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.02.2022 10:45 Uhr