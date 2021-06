Kinos öffnen bundesweit nächste Woche wieder

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutschen Kinobetreiber bereiten sich auf die Rückkehr aus dem Corona-Lockdown vor. Mehrere Verbände und Filmverleiher haben sich abgesprochen und streben einen gemeinsamen Neustart am kommenden Donnerstag an. Von der bundesweit einheitlichen Öffnung in allen Bundesländern erhoffen sie sich mehr Aufmerksamkeit für ihre Filme an möglichst vielen Spielstätten. Dazu kündigen sie gleich mehrere mutmaßliche Kassenschlager an, etwa den Science-Fiction-Actionfilm "Godzilla vs. Kong" oder die Videospiel-Adaption "Monster Hunter" mit Milla Jovovich. Wie gut der Kino-Neustart gelingt, ist allerdings unklar. Viele Betreiber klagen über die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Hygiene-Auflagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 11:00 Uhr