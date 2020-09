Kinderbonus wird ab heute ausgezahlt

Huml und Meidinger betonen Bedeutung des Präsenz-Unterrichts zum Schulstart

München: Einen Tag vor Schulbeginn in Bayern haben Gesundheitsministerin Huml und Lehrerverbands-Präsident Meidinger die Bedeutung des Präsenzunterrichts herausgestrichen. Im BR betonte Meidinger, dass sich die Klassen erstmals seit einem halben Jahr wieder in voller Stärke treffen werden. Deshalb sei die Maskenpflicht für Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe auch im Klassenzimmer an den ersten neun Schultagen als besondere Schutzmaßnahme nötig, so Meidinger. Gesundheitsministerin Huml sagte, Schüler und Lehrer seien hoch motiviert für den jetzt geplanten Präsenz-Unterricht. Deshalb sei sie zuversichtlich, dass die Auflagen eingehalten werden. In der Praxis könne es natürlich Probleme geben, räumte Huml ein. Zum Beispiel bei der Lüftung von Klassenzimmern. Sie setze da aber auf pragmatische Lösungen wie geöffnete Türen oder zusätzliche kurze Pausen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 08:00 Uhr