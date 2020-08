Kämpferischer Obama kritisiert Trump und ruft zur Wahl auf

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Atlanta: Rund drei Monate vor den Wahlen hat der frühere US-Präsident Obama in einer betont kämpferischen Rede seinen Nachfolger Trump kritisiert und die Amerikaner zur Stimmabgabe aufgefordert. Obama erklärte bei einem Trauergottesdienst für den gestorbenen Bürgerrechtler John Lewis, wenige Wahlen seien in vielerlei Hinsicht jemals so wichtig wie diese. Das Land könne sich nur zum Besseren verändern, wenn sich auch alle in die Wahllisten eintragen ließen und im November abstimmten. Obama mahnte, auch die nachfolgenden Generationen dürften die Demokratie nicht als gegeben voraussetzen, sondern müssten für ihren Erhalt und Ausbau kämpfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 12:00 Uhr