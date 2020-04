Italien vermeldet Erfolg im Kampf gegen Pandemie

Kontrollflüge in Unterfranken wegen Waldbrandgefahr in Bayern

Würzburg: Wegen der anhaltenden Waldbrandgefahr durch Trockenheit gibt es am Wochenende in Unterfranken wieder Kontrollflüge. Vorsorgliche Luftbeobachtungen hatte es in der Region bereits über die Osterfeiertage und am vergangenen Wochenende gegeben. Trotz der aktuellen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie rechnet die Regierung von Unterfranken wegen des schönen Wetters immer noch mit einer erhöhten Zahl von Ausflüglern in Wald und Flur. Daher appelliert sie dringend an die Bevölkerung, in Waldgebieten keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 07:00 Uhr