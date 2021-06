In Israel ist ein bisher unbekannter Urmensch entdeckt worden

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

In Israel sind Knochen eines bisher unbekannten Urmenschen gefunden worden. Nach Angaben der Universität Tel Aviv lebte er vor rund 130.000 Jahren und weist Ähnlichkeit mit Überresten anderer Urmenschen aus Israel und Eurasien auf, die vor rund 400.000 Jahren gelebt hätten. Laut den Forschern rüttelt die Entdeckung an der vorherrschenden These, dass die Neandertaler aus Europa stammten. Vielmehr seien wohl zumindest einige ihrer Vorfahren aus dem heutigen Nahen Osten gekommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2021 04:00 Uhr