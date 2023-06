In Indien suchen Rettungskräfte suchen nach Opfern und Überlebenden des Zugunglücks

Meldungsarchiv - 03.06.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Neu Delhi: Nach dem schweren Zugunglück im Osten Indiens haben Hilfskräfte bereits mindestens 280 Tote geborgen. Die Einsatzkräfte versuchen, Türen und Fenster der Waggons aufzubrechen, um weitere Opfern zu retten. Nach Angaben des ARD-Korrespondenten wird inzwischen befürchtet, dass von den Eingeschlossenen kaum noch jemand am Leben ist. An dem Unfall auf der Bahnstrecke rund 220 Kilometer südwestlich von Kalkutta waren einem Bahnsprecher zufolge insgesamt drei Züge beteiligt. Wegen des Geschehens gibt es jetzt Rücktrittsforderungen an den zuständigen Eisenbahnminister. Regierungschef Modi ist inzwischen am Unglücksort eingetroffen. - Bundeskanzler Scholz hat sich auf Twitter erschüttert gezeigt, auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kondolierte und wünschte den Verletzten baldige Genesung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2023 13:45 Uhr