In Bayreuth sind zwei mutmaßliche Agenten verhaftet worden

Bayreuth: Die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben gestern in Oberfranken zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, für Russland spioniert zu haben. Den beiden deutsch-russischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, militärische und zivile Einrichtungen ausgespäht zu haben, wie der Generalbundesanwalt am Vormittag bekanntgab. Darunter soll auch der Truppenübungsplatz der US-Armee im oberpfälzischen Grafenwöhr gewesen sein, auf dem die USA ukrainische Soldaten für den Einsatz mit Abrams-Kampfpanzern ausbilden. Ziel der Aktionen sei es gewesen, potenzielle Anschlagsorte zu identifizieren, hieß es. Den Angaben zufolge soll einer der beiden Verdächtigen bereits in Untersuchungshaft sitzen. Der andere soll noch am Vormittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 10:00 Uhr