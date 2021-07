Im Kreis Ahrweiler werden noch immer Tote gefunden

Nachrichtenarchiv - 19.07.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Koblenz: Im Westen Deutschlands ist die Zahl der Todesopfer nach der Hochwasser-Katastrophe weiter gestiegen. Allein im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz kamen 117 Menschen ums Leben. Die Polizei war nach eigenen Angaben die ganze Nacht unterwegs, um nach weiteren Opfern zu suchen. Etwa 2.500 Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks sind überall in den Hochwassergebieten im Einsatz, um Keller leer zu pumpen, die Stromversorgung wiederherzustellen und Schuttberge abzutragen. Das THW ist Innenminister Seehofer unterstellt. Er wird am Mittag an der Steinbachtalsperre in Euskirchen in NRW erwartet. Dort fließt das Wasser langsamer als erwartet ab, heute entscheidet sich, ob die Menschen in ihre Häuser zurückkönnen. Später fährt Seehofer nach Ahrweiler und besucht dort ein Krankenhaus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2021 10:00 Uhr