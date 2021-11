IG-Metall ruft zu Protest an Bosch-Standorten auf

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: An drei Standorten des Automobilzulieferers Bosch soll es heute zu Kundgebungen kommen. Die Gewerkschaft IG Metall und die Betriebsräte haben dazu aufgerufen. Der Protest richtet sich gegen den geplanten Stellenabbau in München, Bühl in Baden-Württemberg und Arnstadt in Thüringen. Allein am Standort Bühl sollen nach Unternehmensangaben bis 2025 etwa 700 Vollzeitstellen wegfallen. In München sollen rund 250 Mitarbeiter in andere Standorte verlagert werden. Bosch ist vom Strukturwandel der Automobilindustrie betroffen. Die Branche verabschiedet sich stufenweise vom Verbrennungsmotor, um Klimaschutzziele einzuhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 06:00 Uhr