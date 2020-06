Heute startet offziell die neue Corona-Warn App in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neue Corona-Warn-App geht heute an den Start. Am Vormittag wird sie offiziell vorgestellt. Seit dem frühen Morgen ist sie bereits in den App Stores von Google und Apple verfügbar. Mit dem Programm soll die Kontaktverfolgung von Infizierten ermöglicht werden. Die App kann messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat das in der App geteilt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie in der Nähe eines Infizierten waren. Die Kontaktdaten werden ausschließlich auf den Smartphones gespeichert. Ziel ist, so die Infektionsketten zu unterbrechen. Das Herunterladen der App soll für alle Bürger freiwillig sein. Die Bundesregierung verspricht einen hohen Datenschutz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 06:00 Uhr