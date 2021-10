Herdplatte könnte Brand in Niederbayern verursacht haben

Weltgesundheitsgipfel in Berlin ist eröffnet

Berlin: In der Bundeshauptstadt ist am Abend der 13. Welt-Gesundheitsgipfel eröffnet worden. Vorherrschendes Thema ist die globale Pandemie und die Lehren daraus. UN-Generalsekretär Guterres forderte in seiner Rede eine gerechte Verteilung von COVID-19 Impfstoffen. Impfnationalismus und Horten von Impfstoff bringe alle in Gefahr. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hob die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit hervor. Grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen müssten grenzüberschreitend bekämpft werden, sagte von der Leyen. Beim 13. World Health Summit kommen bis übermorgen in Berlin und online rund 6.000 Teilnehmer aus aller Welt zusammen. Neben der Pandemie wird es auch um Klimawandel und Gesundheit gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2021 20:00 Uhr