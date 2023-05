Grüne in Bayern beraten über ihr Regierungsprogramm

Kurzmeldung ein/ausklappen In Italien gilt vielerorts weiter Alarmstufe Rot

Cesena: Die italienische Region Emilia-Romagna kämpft weiterhin mit den Folgen der Unwetter in dieser Woche. Bei Überschwemmungen und Hangrutschen starben dort in den vergangenen Tagen mindestens 14 Menschen. Inzwischen laufen die Aufräumarbeiten. Die staatliche Eisenbahngesellschaft teilte mit, dass die Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Florenz und Bologna wieder regulär fahren. In einigen Regionen ist die Lage noch angespannt. So wurden in Bologna am Abend aus Angst vor einem Erdrutsch mehrere Häuser evakuiert. Rund um Modena stiegen die Pegelstände der Flüsse zunächst wieder an, vielerorts gilt noch immer die höchste Alarmstufe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2023 08:00 Uhr