Gewerkschaft der Polizei befürchtet zunehmende Radikalisierung der Corona-Proteste

Berlin: Nach dem Sturm auf das Reichstagsgebäude am Samstag befürchtet die Gewerkschaft der Polizei eine weitere Radikalisierung der Bewegung gegen die Corona-Beschränkungen. Seit den ersten Hygiene-Demonstrationen verfestige sich der Einfluss rechtsextremer Gruppen, warnte GdP-Vizechef Radek im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Rechten seien dabei, die Bewegung komplett zu kapern. Radek zog Vergleiche zur islamfeindlichen Pegida, die ab 2014 in Dresden gegen die Asylpolitik der Bundesregierung protestiert hatte. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, kritisierte in der "Bild"-Zeitung, seit Monaten würden in der Corona-Debatte Verschwörungsmythen mit antisemitischer Grundtendenz bewusst geschürt. Sicherlich seien nicht alle der Demonstranten Rassisten oder Antisemiten - sie machten sich aber mit diesen gemein, so Schuster.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 06:00 Uhr