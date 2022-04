Generalinspekteur will Beschaffungsprozess straffen

Viele Unternehmen halten trotz Corona-Lockerungen an Maskenpflicht fest

Berlin: Trotz der allgemeinen Corona-Lockerungen halten die meisten Großunternehmen in Deutschland an ihren Schutzmaßnahmen fest. Das zeigt eine Umfrage der "Welt am Sonntag" unter den Dax40-Konzernen. Demnach geben die meisten Befragten an, dass ihre Mitarbeiter zunächst weiter eine Maske tragen müssten; meist nur in Innenräumen, wenn sie ihren eigenen Arbeitsplatz verlassen. In einigen Unternehmen wie BMW und VW besteht bei mangelndem Abstand auch auf dem Außengelände eine Maskenpflicht. Heute läuft in den meisten Bundesländern der Großteil der Corona-Beschränkungen aus.

