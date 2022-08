Füllstand der Gasspeicher liegt jetzt bei 72 Prozent

Nachrichtenarchiv - 08.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der deutlich geringeren Liefermengen aus Russland füllen sich die deutschen Gasspeicher. Am vergangenen Freitag floss deutlich mehr als üblich in die Speicheranlagen, damit sind sie jetzt zu knapp 72 Prozent gefüllt. Laut einer Verordnung müssen die deutschen Speicher am 1. September zu mindestens 75 Prozent gefüllt sein. Allerdings wird ein Gasnotstand vor allem im Winter noch nicht ausgeschlossen. Mehrere Bundesländer pochen darauf, dass in diesem Fall nicht allein die Bundesnetzagentur entscheiden darf, wohin der dringend benötigte Energieträger fließt. Sie verweisen auf die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen, die regional besser eingeschätzt werden könnten.

