Fridays for Future rufen zu weltweitem Protest

Nachrichtenarchiv - 03.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Klimaschutzbewegung Fridays-for-Future hat für den heutigen Tag zu weltweiten Protesten aufgerufen. Auf allen Kontinenten sind Demonstrationen und Kundgebungen angekündigt. In Deutschland sind 250 Aktionen geplant, die größten davon in Berlin und Hamburg. Erstmals finden die Klimastreiks gemeinsam mit Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi statt. Deutschlands Arbeitgeber haben die Gewerkschaft dafür scharf kritisiert. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, sagte der Deutschen Presseagentur, es sei eine gefährliche Grenzüberschreitung von Verdi, gemeinsam mit Fridays for Future den Verkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmzulegen. Auch in Bayern finden heute Fridays-for-Future-Kundgebungen statt. In München beispielsweise demonstrieren die Aktivisten am Mittag am Odeonsplatz, in Nürnberg auf dem Kornmarkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2023 06:00 Uhr