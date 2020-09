Französische Sängerin Juliette Greco ist tot

München erlässt weitere Corona-Einschränkungen

München: Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen gelten in der bayerischen Landeshauptstadt ab morgen weitere Einschränkungen. Das geht aus der Allgemeinverfügung hervor, die die Stadt am späten Nachmittag veröffentlicht hat. So muss in weiten Teilen der Innenstadt auch im Freien eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, etwa in der Fußgängerzone, am Viktualienmarkt und auf den Gehwegen im Tal. Die Maskenpflicht gilt zunächst für eine Woche, täglich zwischen 9 und 23 Uhr. Bei Verstößen drohen 250 Euro Bußgeld. Außerdem sind nur noch Treffen von fünf Personen oder zwei Haushalten erlaubt. Bei privaten Feiern wie Hochzeiten sowie nicht-öffentlichen Veranstaltungen dürfen drinnen 25 Menschen teilnehmen, draußen sind 50 Teilnehmer gestattet. Auch das Alkoholverbot an den fünf Hotspots bleibt bestehen. Der Inzidenzwert in München ist heute zwar gesunken, liegt aber mit 51 immer noch über der Grenze.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2020 19:00 Uhr