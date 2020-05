Das Wetter: viel Sonne, später von Norden her Wolken, bis 23 Grad.

Spanien trauert zehn Tage lang für die Opfer der Corona-Pandemie

Madrid: In Spanien beginnt heute eine zehntägige Staatstrauer für die Opfer der Corona-Pandemie. Es ist die längste offizielle Trauerperiode in Spanien seit dem Ende Franco-Zeit 1977. Unter anderem sollen an allen öffentlichen Gebäuden die Fahnen auf Halbmast wehen. Spanien ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Europa. Die Zahl der Infizierten liegt laut offiziellen Angaben bei mehr als 236.000, mehr als 27.000 Menschen starben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2020 06:00 Uhr