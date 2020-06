Das Wetter: In der Nacht Regen und Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht schauerartiger Regen, anfangs noch mit Gewittern. Tiefstwerte zwischen 15 Grad im Landkreis Aschaffenburg und 10 Grad in einigen Alpentälern. Am Tag besonders im Norden und Osten regnerisch und gewittrig, später freundlicher bei 16 bis maximal 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Freitag und Samstag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Regenfällen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 20:00 Uhr