Das Wetter in Bayern: in vielen Gebieten trüb, sonst freundlich

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und in weiten Teilen Ober- und Niederbayerns recht freundlich. Sonst trüb durch Hochnebel. 13 bis 21 Grad. In der Nacht teils bewölkt, teils klar, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Die Aussichten: Auch morgen oft zäher Nebel, in höheren Lagen im Süden sonnig. 15 bis 21 Grad. Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt mit Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 16:00 Uhr